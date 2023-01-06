hh.ru: почти треть жителей Прикамья пожалели о смене работы

Больше половины опрошенных жителей Пермского края (52%) не меняли работу в течение 2022 года, сообщает hh.ru со ссылкой на данные собственного исследования. По данным сервиса, большинство из них представители сферы госслужбы, науки и образования, сферы закупок, добывающей промышленности. 40% опрошенных прикамцев сообщили, что в прошлом году сменили рабочее место. 44% респондентов, искавших новую работу в 2022 году – представители возрастной группы от 18 до 24 лет. Чаще всего новое место работы искали представители сферы туризма, рабочий персонал и HR-менеджеры.

21% сменивших работу респондентов ответили, что новое место однозначно лучше предыдущего. Больше других новым местом трудоустройства были довольны работники банковской сферы, производства и сельского хозяйства, науки и образования.

33% жителей Прикамья, сменивших работу, признают, что жалеют о своем решении, так как новая работа оказалась хуже предыдущей. Чаще всего об этом говорили представители медицины, высшего менеджмента и административного персонала.