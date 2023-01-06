IIHF рассмотрит вопрос о проведении молодежного ЧМ в Новосибирске

Международная федерация хоккея (IIHF) планирует рассмотреть вопрос о проведении молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске, сообщил на пресс-конференции глава IIHF Люк Тардиф.

Ранее чемпионат, проведение которого планировалось в Новосибирске и Омске в декабре 2022 года - январе 2023 года, был перенесен из России в Канаду. «Могли ли мы сыграть в Новосибирске, обеспечив безопасность болельщиков, игроков и персонала? Было ли это возможно? Это было невозможно. Конгресс на следующем встрече решит, возможно ли вновь организовать проведение турнира в Новосибирске», - сказал Люк Тардиф (цитата по ТАСС).

Право проведения чемпионата Новосибирская область получила в 2018 году. К спортивному событию в Новосибирске и Омске было начато строительство ледовых арен. Первые спортивные соревнования прошли на омской арене в сентябре 2022 года, в Новосибирске арена была введена в декабре 2022 года. «Все строительно-монтажные работы на новом спортивном комплексе полностью завершены. Разрешение на ввод получено в 2022 году. Скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея», - сказал 30 декабря министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Анна Егорова

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