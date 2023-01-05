Объем импорта российских товаров в США в ноябре сократился до $594,3 млн

Импорт российских товаров в США сократился до $594,3 млн в ноябре 2022 года по сравнению с октябрем. Тогда импорт составил $732,4 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ежемесячного доклада о товарообороте Бюро переписи США.

Согласно данным за ноябрь, по показателям импорта своих товаров в США Россия занимала 32-е место, по объему экспорта американских товаров находилась на 68-м месте. Объем экспорта американской продукции в Россию сократился до $62,6 млн в ноябре.

В октябре он составлял $80,1 млн;

в сентябре — $90,4 млн;

в августе — $66,8 млн.

Импорт товаров РФ в США в октябре достиг максимального значения за пять месяцев.

В сентябре он составлял $332,1 млн;

в августе — $522,1 млн.

При этом в 2019 году торговля товарами и услугами США с Россией составляла около $34,9 млрд. Экспорт составил $10,9 млрд, импорт — $24,0 млрд. Дефицит торговли товарами и услугами США с Россией в 2019 году составил $13,1 млрд.

Согласно статистике, в целом ноябрьский экспорт в США составил $251,9 млрд, что на $5,1 млрд меньше экспорта в октябре. Ноябрьский импорт составил $313,4 млрд, что на $21,5 млрд меньше импорта в октябре.

В конце апреля 2022 года было объявлено, что Федеральная таможенная служба РФ временно не будет публиковать статистику по экспорту и импорту. Решение было принято во избежание «некорректных оценок, спекуляций и разночтений». Статистика по экспорту и импорту с основными странами—торговыми партнерами России в последний раз публиковалась за январь 2022 года, статистика по импорту из дальнего зарубежья — за февраль.

Мария Федотова