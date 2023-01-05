В Рыбинске возобновили работы по берегоукреплению

В Рыбинске строители вышли на работы по берегоукреплению участка от ДК «Вымпел» до ДС «Полет». Подрядчику необходимо построить берегоукрепительное сооружение протяженностью более 1,1 км. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил, что зимний период предусматривает монолитные работы с использованием прогрева и тепляков —устройство пожарных съездов, лестничных маршей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте» Фото: Дмитрий Рудаков, «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что общая стоимость контракта составляет более 483 млн руб., выполняет строительство АО «Группа компаний «ЕКС». Работы завершатся в ноябре 2023 года.

Алла Чижова