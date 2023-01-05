Под Воронежем в ДТП погибли два человека, всего за сутки на дорогах Черноземья разбились уже больше десяти граждан

Воронежские полицейские проверяют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Хохольском районе 5 января, в результате которого пострадали четыре человека, двое из которых - скончались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным полиции, примерно в 17:40 часов на 192 километре автодороги Р-298 Курск-Саратов водитель Nissan Qashqai из Белгородской области допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с Opel Zafira, которым управлял 46-летний житель Нижнедевицкого района. В результате ДТП водитель иномарки из Белгорода и десятилетний пассажир другого автомобиля скончались на месте от полученных травм. Водитель Opel Zafira и еще один его пассажир, жительница Нижнедевицкого района, с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в больницу.

За последние сутки на дорогах Черноземья погибли уже одиннадцать человек: четверо - в Белгородской области, трое - в Курской, двое - в Липецкой и столько же в Воронежской.

Андрей Цветков