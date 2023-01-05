Подавший сигнал бедствия пассажирский самолет из Москвы приземлился в Уфе

Пассажирский самолет компании «Победа», следовавший из Москвы в Челябинск, экстренно сел в Уфе. Перед этим самолет подал сигнал бедствия, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах. В самолете находились 189 пассажиров и 6 членов экипажа. В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет сел в Уфе после обнаружения «подозрительного предмета».

«Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку»,— сообщили в экстренных службах.

«5 января, самолет авиакомпании "Победа" Boeing 737, выполнявший рейс Москва (Шереметьево)—Челябинск, по причине обнаружения подозрительного предмета подал сигнал бедствия»,— сказал представитель воздушной гавани.

Пассажиры были высажены в «стерильную» зону аэропорта. Сейчас на борту воздушного судна работают сотрудники правоохранительных органов. В Росавиации внеплановую посадку подтвердили.

Мария Федотова