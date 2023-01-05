Курский губернатор рассчитывает на рост инвестиций в регионе до 190 млрд рублей в год

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в планах на 2023 год - увеличение инвестиций в основной капитал местных предприятий до 190 млрд руб. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, проанализировав все реализуемые в регионе инвестпроекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным господина Старовойта, по итогам 2022 года объем инвестиции в основной капитал ожидается на уровне 177 млрд руб. Среди наиболее крупных проектов он, в частности, выделил строительство до 2027 года атомной станции замещения - Курской АЭС-2 стоимостью 509 млрд руб.; модернизацию в нынешнем году Курского электроаппаратного завода за 270 млн руб.; техническое перевооружение до конца 2023-го ГП «Готек» за 1,9 млрд руб. Всего, по информации губернатора, на данный момент в области в стадии реализации более 80 инвестпроектов с общим объемом инвестиций — свыше 700 млрд руб. В результате может быть создано до 8 тыс. рабочих мест.

Андрей Цветков