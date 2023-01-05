Рождественские литургии пройдут во всех храмах Краснодара с 6 по 8 января

Во всех храмах Краснодара рождественские литургии пройдут с 6 по 8 января. Прямые трансляции служб можно смотреть на страницах храмов в социальных сетях, сообщает пресс-служба мэрии.

Главное праздничное богослужение в ночь с 6 на 7 января пройдет в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара. Его проведет митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

6 января в 8:30 божественная литургия начнется в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Всенощное бдение состоится там же в 17.00.

7 января в 17:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе начнется Всенощное бдение, а 8 января в это же время начнется Рождественская вечеря.

Сообщается, что в храмах обеспечат общественный порядок и пожарную безопасность.

Тат Гаспарян

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