Где отпраздновать Рождество: Ярославская область

В Ярославской области традиционно 6 и 7 января пройдут праздничные программы. В региональном департаменте туризма рассказали, где можно отпраздновать Рождество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Ростов Великий

Музей «Ростовское подворье» приглашает жителей и гостей региона на праздничные программы, погружающие в атмосферу Рождества в купеческом городе. Организаторы приглашают поучаствовать в старинных развлечениях, обрядовых играх и танцах, посетить старинный трактир и побывать на зимней ярмарке. Мероприятия будут проходить до 12 января.

В центре Ростова в гостиничном комплексе «Усадьба Плешанова» в новогодние каникулы можно посетить домашнюю рождественскую елку для семейных групп в традициях русского купечества начала ХХ века. В «Усадьбе» гостей ждут ароматные свежеиспеченные пряники, детей — сладкие подарки.

Также рождественские ярмарки с участием местных фермеров, ремесленников и мастеров народных художественных промыслов будут проходить на территории Конюшенного двора в Ростове.

Углич

В красной гостиной Угличского кремля 7 января пройдет программа «Рождество в дворянской семье». В рамках программы будет представлена театральная постановка, а позже гостям расскажут, как отмечали раньше Рождество, чем украшали елку, какие подарки дарили друг другу.

Некрасовский район

7 января в историко-архитектурном комплексе «Вятское» выступят молодые солисты международной академии Любови Казарновской «Голос и скрипка», а после концерта состоится общение артистов и публики.

Ярославский район

Завтра, 6 января, в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н.А. Некрасова пройдет программа «Рождество в Карабихе», в рамках которой проходит путешествие по старинному барскому дому, знакомство с традициями празднования Рождества в русской дворянской усадьбе, представление в театре теней. А также состоятся мастер-классы по рукоделию.

7 января с 12.00 до 15.30 пройдут усадебные гулянья «Карабиха рождественская open air»: в Верхнем парке выступят фольклорные коллективы, пройдут конкурс рисунков на снегу «Цветной сугроб», гуляния у елки с Морозом-воеводой, катание на лошадях. В этот день мероприятия на территории музея бесплатные.

Ярославль

Мемориальный дом-музей Л.В. Собинова приглашает встретить Рождество с хорошей музыкой и сюрпризами. Например, до 8 января в доме-музее проходит программа «Семейное Рождество». Гости мероприятия побывают в доме русского оперного певца Леонида Собинова и узнают, какие развлечения в праздничные дни приносили веселье и удовольствия детям и взрослым, каким традициям следовали все члены семьи, каким подаркам радовались.

«Рождественское вертепное представление, волшебный фонарь синематографа, живая музыка, настоящая елка, гостинцы и сюрпризы помогут ощутить юным гостям и их родителям тот дух семейного праздника и радости, который царил в доме в день Рождества, в доме, где даже стены помнят, как отмечали этот праздник в Ярославле более 100 лет назад»,— рассказали организаторы.

В музее истории города Ярославля имени В.Г. Извекова пройдет праздничная театрализованная программа «Рождественские огни купеческого дома». Гости дома узнают купеческие секреты, старинные традиции празднования Рождества, примут участие в рождественских гаданиях и забавах. Предстоит встреча с главным героем Рождества.

Также рождественские программы пройдут во всех ДК районов Ярославля.

Большесельский район

В Большом Селе 14 января пройдет фестиваль искусств «Рождественские огни». Его участники подготовят спектакли, рождественские вертепы, продемонстрируют искусство танца, пения, инструментального творчества, художественного чтения стихов и рассказов.

Рыбинск

В Рыбинске 8 января на Соборной площади состоится традиционный детский праздник Рождества Христова. С 13:00 до 15:30 участников ждут концертная программа, экскурсии, кукольный спектакль и другие мероприятия. В программе – выступление детско-юношеского хора Спасо-Преображенского собора и ансамбля «Каруселька», уличные игры. В 13:30, 14:00, 14:30 — рождественская экскурсия с подъемом на колокольню Спасо-Преображенского кафедрального собора. После — кукольный спектакль «Рождественский вертеп».

Алла Чижова

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