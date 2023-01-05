Президент ФК «Урал» поддержал идею переименовать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поддержал идею о переименовании стадиона в Екатеринбурге в честь футболиста Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). Пеле умер 29 декабря в возрасте 83 лет.
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично "за". Посмотрим, как будет. Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением», — цитирует господина Иванова «РБ Спорт».
Пеле являлся единственным футболистом, завоевавшим три титула чемпиона мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).
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Путь к успеху футболиста Пеле
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