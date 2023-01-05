Президент ФК «Урал» поддержал идею переименовать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов поддержал идею о переименовании стадиона в Екатеринбурге в честь футболиста Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту). Пеле умер 29 декабря в возрасте 83 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Пеле был великим футболистом. Стоит увековечить его память. Хорошая идея. Может, она воплотится в жизнь. Я лично "за". Посмотрим, как будет. Но решение будет коллективным. Наш стадион принадлежит области. Посмотрим. Мы, может, выйдем с таким предложением», — цитирует господина Иванова «РБ Спорт».

Пеле являлся единственным футболистом, завоевавшим три титула чемпиона мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).

Фотогалерея Путь к успеху футболиста Пеле Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос» Фото: AP «Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока»

Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции Фото: AP В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978) Фото: AP «Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна» Фото: AP Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы Фото: AP / File В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз

На фото: с президентом США Ричардом Никсоном Фото: AP / Henry Burroughs 1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др. Фото: AP / Richard Drew В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar Фото: AP / Ray Stubblebine «Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать»

На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом Фото: AP / Claudia Larson Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей Фото: AP / Str/Mattioli Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись Фото: AP / Altamiro Nunes В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд Фото: AP / Roberto Pfeil «Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными»

На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995) Фото: Reuters «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею»

С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны Фото: AP / Dominic Favre «В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой»

На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом Фото: AP / Jason DeCrow Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут» Фото: AP / Eraldo Peres В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер Фото: AP / Martin Meissner «Все это практика»

Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога»

На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи Фото: AP / Eraldo Peres Следующая фотография 1 / 21 Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, родился 23 октября 1940 года в небольшом бразильском городе в бедной семье. Его отец когда-то был футболистом и рано начал учить игре сына. В семь лет Пеле попал в свою первую команду, где отличился зрелищной и результативной игрой в атаке. В 15 лет благодаря покровительству бывшего игрока сборной Бразилии и тренера команды Пеле Валдемара де Брито молодой игрок стал членом футбольного клуба «Сантос» Фото: AP «Футбол — это команда, коллектив, а не один-два-три звездных игрока»

Пеле играл за «Сантос» в течение 18 лет, за это время он становился чемпионом штата Сан-Паулу 11 раз, столько же раз — лучшим бомбардиром турнира, шесть раз его команда выигрывала Кубок Бразилии и два раза — Кубок Либертадорес и Межконтинентальный Кубок. За сборную Бразилии Пеле начал играть в 1958 году, дебютировав на Чемпионате в Швеции Фото: AP В 1965 году сборная Бразилии приехала в Москву для матча со сборной СССР (на фото). В 1958 году бразильцы играли с русскими на шведском поле и одержали решительную победу (3:0). Последующие игры со сборными Уэльса, Франции и Швеции сделали Пеле самым молодым чемпионом в истории мировых первенств Фото: Бочинин Анатолий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Впервые Пеле женился в 1966 году на Розмари дос Рейс Шолби. Пара прожила вместе до 1982 года. За это время у них родились трое детей: Келли Кристина (1967), Эдсона (1970) и Женнифер (1978) Фото: AP «Энтузиазм — это все. Он должен быть тугой и вибрирующий, как гитарная струна» Фото: AP Чемпионат 1970 года (на фото) стал триумфальным для Пеле и бразильской команды. После победы на чемпионате в Мексике Пеле стал единственным в истории игроком, удостоившимся звания чемпиона мира трижды. Из 14 сыгранных им матчей в 12 он забивал голы Фото: AP / File В 1975 году Пеле ушел из «Сантоса» в американскую команду «Космос». Объяснение его решения, которое стало сенсацией, крылось в денежных затруднениях, которые испытывал футболист. Кроме того, в интервью он заявлял о стремлении популяризировать футбол в США. Подписание контракта с «Космосом» сделало Пеле самым высокооплачиваемым футболистом мира. Со второй задачей ему также удалось справиться — посещаемость матчей в США выросла почти в десять раз

На фото: с президентом США Ричардом Никсоном Фото: AP / Henry Burroughs 1 октября 1977 года Пеле ушел из футбола, сыграв свой прощальный матч, в котором по одному тайму сыграл за «Космос» и «Сантос». К тому времени он был обладателем множества кубков и наград и таких званий, как чемпион США, лучший игрок чемпионата мира 1970 года и др. Фото: AP / Richard Drew В течение своей карьеры Пеле неоднократно признавался лучшим футболистом. В частности, он был удостоен звания лучшего футболиста XX века по версии футбольной комиссии ФИФА, лучшего спортсмена XX века по версии Международного олимпийского комитета и лучшего игрока XX века по версии журналов World Soccer, France Football, Guerin Sportivo и Placar Фото: AP / Ray Stubblebine «Успех не случайность. Это тяжелая работа, настойчивость, обучение, изучение, жертвоприношение и прежде всего любовь к тому, что вы делаете или учитесь делать»

На фото: с художником и фотографом Энди Уорхолом Фото: AP / Claudia Larson Несмотря на то, что Пеле принадлежит титул «король футбола», титул «король голов» принадлежит другому известному футболисту из Венгрии Ференцу Пушкашу. В 528 матчах ему удалось забить 512 мячей Фото: AP / Str/Mattioli Повторно Пеле женился в 1994 году. Его супругой стала Ассирия Лемос Сейшас. В браке у пары родились близнецы Жошуа и Селесте, но в итоге Пеле и Ассирия развелись Фото: AP / Altamiro Nunes В 2002 году Пеле открыто признал, что у него есть 32-летняя дочь, ранее не представленная широкой публике. Флавиа Кристина Курц де Карвалью, физиотерапевт из Сан-Паулу, лично узнала отца только в 1994 году, и Пеле, хотя и предпочел тогда не придавать дело огласке, сразу признал в ней свою кровь. Знаменитый футболист даже оплатил учебу дочери, родившейся в результате короткого романа, случившегося еще в 1968 году. Вообще, тогда Пеле не в первый раз пришлось слышать отголоски бурной молодости. В 1991 году дочь домохозяйки из города Сантос доказала отцовство Пеле через суд Фото: AP / Roberto Pfeil «Я признаю, что жизнь лидера является трудной, что он будет больше страдать от травм, чем большинство мужчин, и что многие из этих травм не будут случайными»

На фото: с президентом ЮАР Нельсоном Манделой (1995) Фото: Reuters «Россия станет чемпионом мира по футболу, когда Бразилия выиграет чемпионат мира по хоккею»

С Россией Пеле связывают долгие деловые отношения. В России Пеле был несколько раз — в 1965 году он покорил московскую публику, продемонстрировав блестящую игру в матче со сборной СССР. В 1988-м приезжал на церемонию открытия гольф-клуба. Третий визит состоялся в январе 1997 года — король футбола приехал рекламировать кофе Pele. В 2003 году он открывал новое футбольное поле с искусственным покрытием, построенное детским социальным фондом «Республика спорт» и ВДО «Спортивная Россия» на территории школы-интерната №24 в Зюзино Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Пеле для Бразилии — не просто футболист. В начале спортивной карьеры он стал символом своей страны. Когда футболист написал автобиографию «Я — Пеле», неграмотные бразильцы специально учились читать. Тогда Министерство просвещения Бразилии вручило футболисту золотую медаль. Кроме того, в Бразилии действует специальный указ, провозглашающий знаменитого нападающего «национальным достоянием» страны Фото: AP / Dominic Favre «В течение 20 лет они задавали мне вопрос: кто самый великий? Марадона или Пеле? Я отвечаю, что все, что вам нужно сделать, это посмотреть на факты — кто играет правой ногой, а кто головой»

На фото: с футболистом Дэвидом Бэкхемом Фото: AP / Jason DeCrow Во время ЧМ-2014 в Бразилии Пеле призвал соотечественников отказаться от акций протеста, отложив их до окончания турнира. Многочисленные протесты бразильцев из-за уменьшения средств, выделяемых государством на социальные нужды из-за подготовки к проведению чемпионата мира, вспыхнули по всей Бразилии во время Кубка Конфедераций-2013, который состоялся в июне 2013 года. По словам Пеле, футбол и коррупция политиков — это разные вещи, а спорт всегда возвеличивал Бразилию. «Страна будет полна туристами, она получит свою выгоду от них, а сами бразильцы разрушают такой праздник, многие этого не поймут» Фото: AP / Eraldo Peres В 2014 году Руководство Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявило о намерении вручить награду «Золотой мяч» нападающему Пеле в знак признания его выдающихся заслуг. «Я выиграл три чемпионата мира, но в те годы данной премии еще не существовало. Поэтому руководство FIFA решило все-таки наградить меня по совокупности заслуг», — прокомментировал эту новость 73-летний Пеле. Приз ему вручил президент FIFA Йозеф Блаттер Фото: AP / Martin Meissner «Все это практика»

Пеле — автор не одного футбольного рекорда. Ему принадлежит 1281 забитый мяч в 1363 матчах. В профессиональный футбол он играл 21 год. На его счету 32 выигранных чемпионата, из которых три — мировые. Футболист — автор 90 хет-триков, более 30 раз он забивал по четыре мяча за матч, в четырех матчах — по пять, а в 1964 году он забил восемь голов в ворота бразильского клуба «Ботафога»

На фото: президент России Владимир Путин, Пеле и аргентинский футболист Диего Марадона Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото «Однажды мы вместе попинаем мяч на небесах»

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за полиорганной недостаточности, вызванной раком толстой кишки. В начале декабря футболист был переведен в отделение паллиативной помощи Фото: AP / Eraldo Peres Смотреть

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте