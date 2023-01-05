Ярославна перевела мошенникам более миллиона рублей

В Ярославле ОМВД по Заволжскому району возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) после заявления жительницы города, которая перевела мошенникам более 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Женщине позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что она стала жертвой злоумышленников. Он убедил ее оформить кредит на 700 тыс. руб. и перевести деньги на указанный счет. Мошенник пояснил, что это необходимо сделать для недопущения хищения средств со счетов женщины. Точно такая же ситуация произошла с пострадавшей на следующий день, во второй раз она оформила кредит на 350 тыс. руб.

Алла Чижова

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале