В Сочи в дни новогодних каникул работают 36 зимних пляжей

Фото: Пресс-служба администрации города Сочи

В новогодние каникулы в Сочи работают 36 зимних пляжей, обозначенных специальным желтым флагом. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пляжи расположены на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское.

Зимние пляжи обеспечены местами общественного питания на свежем воздухе круглогодичного формата. В прогулочных зонах увеличили количество пляжной мебели, а также места для занятий спортом, фотозон и санузлов.

Специализированные организации обеспечивают повышенное санитарное содержание данных территорий. Охрана общественного порядка обеспечивается патрульными и мониторинговыми службами.

Тат Гаспарян

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