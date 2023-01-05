В Ярославле на Рождество ограничат движение автомобилей у храмов

В Ярославле в период с 8:00 6 января до 8:00 7 января ограничат движение автомобилей у храмов, монастырей и соборов из-за проведения религиозных праздничных мероприятий в честь Рождества Христова. В мэрии города предупредили, что проезд будет запрещен к Федоровскому кафедральному собору по 2-ому Толчковскому переулку, к Успенскому кафедральному собору по Которосльной и Волжской набережным и площади Челюскинцев, близко к Свято-Введенскому Толгскому женскому монастырю и к Яковлевско-Благовещенскому храму по участку на 4-ой Яковлевской и Космонавтов.

«Также вводится ограничение стоянки и остановки в районе храмов и церквей: Богоявленский храм, Крестобогородский храм, Храм Сретения Господня, Церковь Никиты Мученика, Церковь Похвалы Божией Матери, Церковь Нечаянная Радость иконы Божией Матери, Храм Спаса Нерукотворного Образа, Троицкая церковь, Храм Успения Пресвятой Богородицы поселка Норское, Церковь Смоленской Божией Матери, Храм Благоверного Великого князя Ярослава Мудрого, Церковь Софии Премудрости Божией, Храм Зосия и Савватия в Тверицах, Храм Иконы Божией Матери Знамение, Владимирская церковь, Церковь Спаса Преображения на Городу, Собор Казанского монастыря»,— добавили в мэрии Ярославля.

Алла Чижова