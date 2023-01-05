«Больница Архангела Михаила» погасила 14 млн рублей долга перед поставщиками после прокурорской проверки

ГБУЗ «Больница Архангела Михаила» накопила более 14 млн рублей долга перед поставщиками медикаментов, медицинских изделий, расходных материалов и прочего. По данным прокуратуры Пермского края, эта задолженность была погашена только после прокурорской проверки.

Проверка в медучреждении на предмет исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок была проведена прокуратурой Орджоникидзевского района Перми. Ведомство установило, что у больницы имелось более 14 млн руб. просроченной кредиторской задолженности перед 75 поставщиками. Речь идет о малом и среднем предпринимательстве, муниципальных предприятиях и некоммерческих организациях. Несмотря на выполненные обязательства по поставке медикаментов, изделий медназначения, расходных материалов, обслуживание техники, текущему ремонту, вывозу и утилизации отходов и прочему, оплата этих услуг не была проведена.

Прокуратура района внесла представление главврачу больницы Виктору Гневашеву. Кроме того, в отношении замглавврача по экономическим вопросам Марины Некрасовой возбудили административное дело о нарушении должностным лицом срока и порядка оплаты товаров при осуществлении закупок (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ). После этого учреждение погасило задолженность в полном объеме. По результатам представления одно должностное лицо медучреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.