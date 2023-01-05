Новый микрорайон планируют построить около Бурнаковской низины

Архитектурный совет рассмотрел концепцию развития территории около Бурнаковской низины в Нижнем Новгороде. На участке могут построить новый микрорайон, сообщается на сайте регионального минграда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: архитектурное бюро «РТДА» Фото: архитектурное бюро «РТДА»

Концепцию застройки разрабатывает архитектурное бюро «РТДА» по заказу топливной компании «Волгатрансойл». Архсовет рекомендовал продолжить работу над проектом с учетом замечаний к проработке северо-восточной части территории.

Бурнаковская низина – участок в Московском районе Нижнего Новгорода. Ранее территория была застроена промышленными предприятиями, там располагался пруд-накопитель кислых гудронов. Позже около этого места на Волге стали появляться нефтяные пятна.

Ранее сообщалось, что в Бурнаковской низине появится первая в городе экотропа. Проект предусматривает обустройство территории, установку арт-объектов и информационных щитов о городской флоре и фауне. Также около озера планировалось устроить смотровую площадку.

Елена Ковалева