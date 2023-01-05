Президент России назначил судей в Краснодарском крае

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей. Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, заместителем председателя Ленинского районного суда Краснодара на шестилетний срок назначена Марина Шипунова, судьей Краснодарского краевого суда — Елена Мануилова, судьей Абинского районного суда — Евгений Сотников.

Мария Локтева назначена судьей Апшеронского районного суда, Виктор Лавров — судьей Ленинского районного суда Краснодара, Анастасия Белова — судьей Новопокровского районного суда, Ирина Клюева — судьей Советского районного суда Краснодара.

Тат Гаспарян

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