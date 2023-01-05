В курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом «Орлане» временно увеличили число вагонов

С сегодняшнего дня до 9 января включительно поезд «Орлан» по маршруту Челябинск – Екатеринбург курсирует с увеличенным до четырех числом вагонов. Об этом сообщают в Свердловской пригородной компании. В ПСК уточняют, что это связано «с большой популярностью» направления.

Рельсовый автобус «Орлан» начал перевозить пассажиров из Челябинска в Екатеринбург и обратно в ноябре. Время в пути составляет чуть менее четырех часов. Состав отправляется из Челябинска в 6:50 и прибывает в Екатеринбург в 10:46. Время отправления и прибытия обратного рейса – 18:47 и 22:04 соответственно.