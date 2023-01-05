В пожаре на территории предприятия-дилера Минского тракторного завода в Петербурге погибло два человека

Сотрудники МЧС Санкт-Петербурга ликвидировали пожар в производственном здании предприятия «Беларусь-МТЗ», занимающимся поставками белорусской аграрной техники в Россию. Жертвами пожара стали двое работников, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 9:16. Огонь охватил около 420 кв. м котельной на территории предприятия на Пулковском шоссе, пожару присвоили ранг сложности 1-БИС. Локализовать горение пожарные смогли в 11:06 силами семи единиц техники и 32 человека личного состава.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на гендиректора «Беларусь-МТЗ» Владислава Секержицкого, предприятие высказало готовность оказать помощь семьям погибших сотрудников. Предварительной причиной возгорания там назвали несвоевременную смену отработанного масла на конструкции котельной установки.

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