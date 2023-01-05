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С начала года в Татарстане на пожарах погибли четыре человека

С начала 2023 года в Татарстане в результате пожаров погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении МЧС региона.

Всего за четыре дня произошли 44 пожара. Помимо погибших еще четыре человека пострадали. Кроме того, спасли 14 человек.

Чаще всего причины пожаров были связаны с неосторожным обращением с огнем, с неосторожностью при курении, с неправильным устройством и неисправностью отопительных печей, с нарушением правил

техэксплуатации электрооборудования и правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

"Ъ-Казань"

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