В Ульяновской области расследуют ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

Смертельное ДТП с участием двух иномарок произошло в Ульяновской области в четверг. Происшествие случилось в Мелекесском районе на 241 км 330 м трассы «Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к г. Самара» в 11:40 (MSK+1). Об этом сообщает региональное УМВД.
По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили Renault Sandero под управлением женщины 1969 года рождения и Daewoo Nexia, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. В результате аварии водитель Daewoo Nexia скончался на месте ДТП.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Водитель Renault Sandero и трое пассажиров второй иномарки, включая женщину и двух детей 2018 и 2019 года рождения, госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.
Ранее в Ульяновской области в ДТП погибли 16 человек. Микроавтобус Mercedes, в котором граждане Киргизии ехали в Москву, был зажат между двумя фурами. Большегруз, двигавшийся сзади автобуса, по каким-то причинам не применил торможение и смял автобус с пассажирами.
Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Без торможения».