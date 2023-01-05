В Ульяновской области расследуют ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими

Смертельное ДТП с участием двух иномарок произошло в Ульяновской области в четверг. Происшествие случилось в Мелекесском районе на 241 км 330 м трассы «Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к г. Самара» в 11:40 (MSK+1). Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили Renault Sandero под управлением женщины 1969 года рождения и Daewoo Nexia, за рулем которого находился мужчина 1977 года рождения. В результате аварии водитель Daewoo Nexia скончался на месте ДТП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Водитель Renault Sandero и трое пассажиров второй иномарки, включая женщину и двух детей 2018 и 2019 года рождения, госпитализированы. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Ульяновской области в ДТП погибли 16 человек. Микроавтобус Mercedes, в котором граждане Киргизии ехали в Москву, был зажат между двумя фурами. Большегруз, двигавшийся сзади автобуса, по каким-то причинам не применил торможение и смял автобус с пассажирами.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Без торможения».

Георгий Портнов