В 2023 году в Свердловской области появится пять модельных библиотек

В Свердловской области в 2023 году планируют оборудовать пять модельных библиотек, сообщили в департаменте информационной политики региона. Библиотеки будут создавать на федеральные средства, один проект получит грант из областного бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 5 Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Так, 10 млн руб. в рамках нацпроекта получит детская библиотека Дегтярска. Такую же сумму направят центральной городской библиотеке Верхней Салды. На создание модельной библиотеки в Косулино выделено 5 млн руб. Еще 5 млн руб. выиграла детская библиотека в поселке Энергетиков Серовского городского округа. Здесь в основу концепции лег образ Серовской ГРЭС. Грант размером 3 млн руб. из регионального бюджета получит проект первоуральской библиотеки «БиблиоКОД».

«Актуальное техническое оснащение модельных библиотек позволяет разнообразить проводимые мероприятия. Новое дыхание открывается не только у читателей, но и у самих сотрудников библиотек, которых многократный прирост посетителей заряжает и вдохновляет на новые проекты», — прокомментировала региональный министр культуры Светлана Учайкина.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте