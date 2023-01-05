С начала года в ДТП в Челябинской области пострадали девять детей

На территории Челябинской области с начала года зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы несовершеннолетние – в общей сложности девять человек. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Челябинской области.

В числе основных причин таких аварий – выезд на полосу встречного движения и несоответствие скорости условиям движения. Сопутствующей причиной в полицейском главке называют неблагоприятные погодные условия.

По данным ведомства, только за вчерашний день в двух ДТП пострадали трое несовершеннолетних. Одно из них произошло вечером в областном центре на проспекте Ленина, в нем пострадал 12-летний пассажир автомобиля, ему назначено амбулаторное лечение. Второе случилось на трассе Тюбук-Кыштым в Каслинском районе: госпитализирована водитель одного из столкнувшихся автомобилей и двое находившихся в нем детей.