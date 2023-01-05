Кунгурская компания купила права «Треста №14» по охотхозяйственному соглашению

Конкурсный управляющий «Треста №14» Олег Касьянов сообщил о продаже на торгах прав предприятия по охотхозяйственному соглашению. По данным «Ъ-Прикамье», охотхозяйственное соглашение касается охотничьего хозяйства «Асовское». В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве отмечается, что по итогам торгов договор купли-продажи прав охотпользователя был заключен с кунгурской фирмой «МБ-Альянс». Стоимость объекта составила 7,7 млн руб. при начальной цене в 900 тыс. руб.

В kartoteka.ru сообщается, что ООО «МБ-Альянс» учреждена в Кунгуре в 2012 году Владиславом Мехряковым (50%) и Ларисой Блиновой (50%). Компания занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.

По данным списка охотничьих хозяйств региона по состоянию на 2017 год, охотхозяйство «Асовское» расположено в Березовском районе, его охотпользователем числится «Трест №14». В 2014 году «Трест №14» создал в деревне Молебка Березовского района компанию «Асовское» по разведению крупного рогатого скота. На предприятии поясняли, что новое хозяйство будет производить мясную продукцию для сотрудников «Треста», для этого было приобретено поголовье из ста герефордов.

В январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14» конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии.