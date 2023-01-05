Большинству челябинцев реклама со знаменитостями не внушает доверия

Только 14% челябинцев, опрошенных порталом Superjob.ru, отметили, что доверяют рекламе со знаменитостями. Причем среди женщин этот показатель выше – 17% против 8% у мужчин.

Среди наиболее вызывающих доверие рекламных роликов с участием знаменитостей, согласно результатам опроса, вошли видео с Дмитрием Нагиевым (МТС), Константином Хабенским (банк «Открытие»), Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной (Ozon), Сергеем Безруковым (Совкомбанк).

65% челябинцев, принявших участие в опросе, заявили, что вообще не верят рекламе.