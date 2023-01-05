Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Челябинской области за сутки выявили 25 случаев коронавируса

На территории Челябинской области за минувшие сутки подтверждено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. До этого последний раз более низкий показатель фиксировали 18 мая. Правда, и охват тестированием ниже, чем обычно, - 2493 исследования за сутки.

Сейчас в регионе на лечении от коронавирусной инфекции дома и в стационарах находятся 850 человек. За сутки от осложнений ковида умер один человек, выписаны по выздоровлению 44.

Всего за время пандемии медики региона провели 8,062 млн тестов на коронавирус и выявили 396,5 случаев заболевания.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...