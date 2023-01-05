Двое детей и двое взрослых пострадали в лобовом ДТП на Кубани

Фото: ОГИБДД ОМВД России по Кавказскому району

В Кавказском районе Краснодарского края в столкновении Toyota Camry и ВАЗ пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 4 января в 17:10 на федеральной трассе «Кавказ». По предварительной информации, 52-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу движения и столкнулся с ВАЗ.

В результате аварии пострадали 39-летний водитель отечественного автомобиля, а также его пассажиры — 32-летняя женщина и дети в возрасте 8 и 12 лет. Пострадавшие доставлены в больницу Кропоткина.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram