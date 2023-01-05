В Сочи в 2023 году построят 15 объектов образования

Фото: Пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в сфере образования в этом году запланировано строительство 15 учреждений. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

В городе за 2022 год было построено восемь объектов. Исключены из единого реестра проблемных 13 долевых объектов. Направлено более 60 заявок на включение в региональные программы. Одобрено финансирование в 39 млрд руб. до 2025 года.

По нацпроектам были построены школа на Мамайке, а также школа и детский сад в Красной Поляне. Кроме того, благоустроены парк 30-летия Победы, строится школа и детский сад на Бытхе.

Началось строительство школ на Калараш-Малышева, в микрорайоне Министерские озера, на Сухумском шоссе, а также блока детсада в Лазаревском.

В 12 объектах образования провели капремонт. Строится зал единоборств в Кудепсте. Идут работы по спорткомплексам в селе Прогресс и на улице Верхнехобзинской, Адлерской теннисной академии и модульного спортцентра в переулке Строительном. В стадии предпроекта еще три спортобъекта.

«Еще одна задача — новые дома для расселения аварийного фонда. Начинается проектирование в Центральном и Лазаревском районах. Это даст городу 15 тыс. квадратных метров жилья»,— отметил глава города.

Объем финансирования строительной отрасли в 2022 году составил 7,2 млрд руб., что более чем в два раза превышает прошлогодние показатели.

Тат Гаспарян

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