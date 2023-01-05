Жителю Губахи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней ножом

Следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю предъявили жителю Губахи обвинение в убийстве несовершеннолетней девушки. В пресс-службе регионального СК рассказали подробности совершенного преступления.

Следствие установило, что 4 января в Губахе обвиняемый находился в квартире со своей 17-летней знакомой. Во время ссоры с ней 22-летний местный житель вооружился ножом, нанес множественные удары по телу девушки и убежал из квартиры. Подруга потерпевшей стала очевидцем преступления, она незамедлительно вызвала экстренные службы. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте до прибытия медицинских работников.

Во время розыскных мероприятий сотрудники обнаружили злоумышленника на одном из автовокзалов Перми и задержали.

Следователь обратился в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.