Жителя Стерлитамака арестовали за повреждение резиденции Деда Мороза

43-летнего жителя Стерлитамака арестовали на трое суток за мелкое хулиганство (ч.1. ст. 20.1 КоАП РФ) и употребление алкогольной продукции в запрещенных местах (ч.1. ст. 20.20. КоАП РФ), сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По материалам дела, утром 3 января в управление МВД по Стерлитамаку сообщили о том, что неизвестный повредил резиденцию Деда мороза на улице Радищева. На записи с камеры видеонаблюдения можно разглядеть, что мужчина скатывается с горки на вывеске, оторванной от юрты Деда Мороза.

Личность хулигана установили младший инспектор-кинолог старший сержант полиции Михаил Шаров вместе со служебной собакой Эли. Овчарка взяла следу у юрты Деда Мороза и, пробежав около 50 м, остановилась у подъезда дома, затем привела полицейских к двери предполагаемого вандала. Дверь открыл мужчина в состоянии сильного опьянения. В его квартире полицейские обнаружили оторванную вывеску.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Он признал и вину объяснил свои действия тем, что был пьян, а баннер оторвал, чтобы сделать из него ледянку.

Майя Иванова

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