В ТРЦ «iMALL Эспланада» открылся магазин брендов HUGO BOSS и Karl Lagerfeld

В ТРЦ «iMALL Эспланада» начал работу новый магазин MARKA, в котором продается брендовая одежда HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Как сообщается в официальной группе «iMALL Эспланада», бутик открылся на 1 этаже торгового центра.

Напомним, раньше бутик HUGO BOSS работал в Перми по адресу ул. Сибирская, 25.

Бренды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld ушли из РФ после начала спецоперации. Оба бренда приостановили работу своих магазинов, а также поставки товаров в Россию в марте. По этой же причине приостановили деятельность в Перми и другие магазины иностранных производителей одежды: Adidas, Levis, Pandora, Uniqlo, H & M, Zara, Bershka, Puma, OYSHO, Pull & Bear, Stradivarius, Pudding и прочие.