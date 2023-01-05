На модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в Башкирии направят 8,7 млрд рублей

В текущем году на модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в республике из направят 8,7 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

По словам премьер-министра республики Андрея Назарова, федеральной правительственной комиссией по региональному развитию одобрено 18 заявок на финансирование проектов за счет средств Фонда национального благосостояния. «По всем 18 проектам подписаны и зарегистрированы соглашения между республикой и Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Реализация мероприятий запланирована в течение 2023 года. По 3 из 18 проектов на общую сумму более 2,5 млрд руб. заемщиком выступает предприятие «Уфаводоканал», — отметил господин Назаров.

Среди проектов — капитальный ремонт, реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения Уфы и так далее.

Олег Вахитов

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