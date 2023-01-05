В Краснодаре отремонтировали 29 квартир ветеранов Великой Отечественной войны

В Краснодаре в 2022 году по муниципальной программе «Старшее поколение» отремонтировали 29 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При проведении работ учитываются пожелания фронтовиков по видам работ и стройматериалам.

Всего в бюджете города на предоставление дополнительной меры социальной поддержки ветеранов на год было предусмотрено около 10 млн руб. На ремонт одного жилого помещения из городского бюджета выделялось 180 тыс. руб.

В апреле прошлого года депутаты гордумы приняли решение в связи с ежегодной инфляцией и повышением цен на стройматериалы увеличить поддержку до 320 тыс. руб.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram