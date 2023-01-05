В Стерлитамаке мужчина в военной форме устроил стрельбу

Во дворе многоквартирного дома в Стерлитамаке мужчина, одетый в военную форму и каску военного образца, устроил стрельбу из автомата, сообщает UTV.

Из записи на видеокамере видно, что мужчина с приятелем шли по двору, затем стрелок передернул затвор и выстрелил в воздух не менее десяти раз.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, мужчина стрелял из охолощенного ОС АК-12. В отношении него составлены протоколы по статьям «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах» (ч.2 ст. 20.13 КоАП РФ) и «Мелкое хулиганство» (ст.20.1 КоАП РФ). Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Майя Иванова

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