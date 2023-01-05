Пермская полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Сотрудники пермской полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки. По данным пресс-службы краевого ГУ МВД, днем 4 января в полицию межмуниципального отдела полиции «Губахинский» поступило сообщение медработника службы скорой помощи о том, что в квартире дома по проспекту Октябрьский в Губахе обнаружен труп девушки с ножевым ранением горла.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что в квартире ранее не судимый 22-летний мужчина во время конфликта нанес ножевое ранение 17-летней девушке. После этого мужчина скрылся. Несовершеннолетняя скончалась до приезда бригады «скорой помощи».

4 января сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в Перми. Следственные органы следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ).