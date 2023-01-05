Движение по пяти трассам в Алтайском крае ограничено из-за непогоды

В Алтайском крае из-за непогоды ограничено движение транспорта на пяти участках дорог, сообщили 5 января в ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Алтайавтодора.

Так, на трассе К-09 перекрыт участок от Курьинского района до границы с Казахстаном, на К-03 – между городами Змеиногорск и Рубцовск, на К-18 – между населенными пунктами Ново-Калманка и Чарышское, на К-26 – между селами Староалейское и Веселоярск. Дорога А-322 от Барнаула до Рубцовска перекрыта для автобусов и большегрузов.

По данным синоптиков, в Алтайском крае 5-7 января в отдельных районах ожидаются метели, мокрый снег, в предгорьях – с дождем, усиление ветра в юго-восточных районах до 19-24 м/с. На дорогах – гололед с налипанием мокрого снега, временами сильная гололедица. Ночью 7 января в восточных районах возможны снежные заносы.

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Илья Николаев