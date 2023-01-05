Жителей Таймыра предупредили о 50-градусных морозах

ГУ МЧС по Красноярскому краю распространило экстренное предупреждение от Гидрометцентра. По данным синоптиков, с 5 по 7 января на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный мороз, температура воздуха местами опустится до -50 градусов и ниже.

По информации Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января морозная погода установится также в Республике Тыва. Ночью в отдельных районах похолодает до -30 градусов.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасности схода лавин в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 6 января.

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Илья Николаев