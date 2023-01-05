В тюменский аэропорт экстренно вернулся самолет Utair

Самолет авиакомпании Utair сегодня утром, 5 января был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, пассажирский самолет должен был лететь из Тюмени в Новый Уренгой. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме.
«Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия. Предоставление необходимых услуг пассажирам контролируется транспортной прокуратурой», — прокомментировали в пресс-службе.