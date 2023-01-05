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В тюменский аэропорт экстренно вернулся самолет Utair

Самолет авиакомпании Utair сегодня утром, 5 января был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности системы кондиционирования.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, пассажирский самолет должен был лететь из Тюмени в Новый Уренгой. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме.

«Тюменская транспортная прокуратура выясняет причины и обстоятельства происшествия. Предоставление необходимых услуг пассажирам контролируется транспортной прокуратурой», — прокомментировали в пресс-службе.

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