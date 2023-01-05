В январе кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор экс-депутату Госдумы Алексею Бурнашову

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции Челябинска рассмотрит жалобу на приговор экс-депутату Госдумы от Пермского края Алексею Бурнашову. Экс-депутат отбывает наказание за оскорбление и применение насилия в отношение представителя власти. По данным картотеки суда, жалоба поступила в суд 8 ноября, а постановление о назначении заседания вынесено 27 ноября. Рассмотрение жалобы состоится 12 января.

Приговор Алексею Бурнашову был вынесен 16 мая 2022 года. Его признали виновным в применении насилия и оскорблении полицейских, которые остановили его автомобиль для проверки. Суд назначил господину Бурнашову наказание в виде лишения свободы на два года и шесть месяцев в колонии общего режима, а также исправительные работы сроком на два месяца. Алексея Бурнашова заключили под стражу в зале суда.

Летом по представлению прокуратуры апелляция усилила ему наказание с двух до четырех месяцев исправительных работ.