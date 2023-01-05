ТАСС: в 2026 году ВМФ России получит подлодку «Пермь» с ракетами «Циркон»

Атомная подводная лодка «Пермь» - первый штатный носитель подводной версии новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» - будет передан Военно-морскому флоту РФ в 2026 году. По сведениям источника ТАСС, до этого в конце 2024-го или начале 2025 года подлодка «Пермь» с «Цирконами» выйдет на испытания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Впервые испытательные пуски ракет «Циркон» были выполнены 4 октября 2021 год на подлодке проекта 885 «Северодвинск» из надводного и подводного положений в акватории Белого моря.

Атомная подлодка «Пермь» является шестой по счету субмариной семейства «Ясень» проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). АПЛ «Северодвинск», «Казань» и «Новосибирск» находятся в боевом составе Военно-морского флота России. Как ранее сообщал источник ТАСС, именно «Пермь» среди атомных подлодок проекта 885М станет первым штатным носителем «Цирконов». В связи с принятием их на вооружение эта подлодка будет конструктивно отличаться от предшественниц, которые являются носителями ракет «Оникс» и «Калибр-ПЛ».