Несколько палаток сгорели в омском лагере для мобилизованных

В Омской области произошел бытовой пожар в палаточном лагере для мобилизованных, сообщила пресс-служба администрации Томской области, жители которой проходят в нем подготовку. Жертв и пострадавших, по информации властей, нет.

«Сгорело несколько палаток с личными вещами бойцов. Людей в момент пожара в палатках не было. По предварительным данным, причиной возгорания стали искры от печи, которой отапливалась одна из палаток», – сообщает официальный Telegram-канал обладминистрации.

По данным властей региона, возгорание оперативно ликвидировал пожарный наряд. «Все бойцы, которые проживали в сгоревших палатках, расселены, получили необходимые комплекты теплой одежды и обмундирования», – добавили в обладминистрации.

Позже ситуацию с пожаром в палаточном лагере на базе Омского автобронетанкового инженерного института прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков: «Хочу всех успокоить. Бытовой пожар, случившийся накануне в палаточном лагере мобилизованных в Черемушках, не нанес большого урона: в палатках не было людей в этот момент, жертв нет. Бойцам, палатки которых сгорели, уже выдали на руки восстановленные паспорта и “военники”. Ребят сразу переселили в другие помещения, выдали им новые комплекты одежды и обмундирования». По данным господина Буркова, в результате пожара полностью выгорела одна палатка, еще две пострадали. По его словам, возгорание, которое, предположительно произошло от искры из печи, заметил дежурный, который вызвал пожарный наряд.

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Илья Николаев