Пермяка подозревают в утоплении маленькой дочери в ведре с водой

Следственные органы СУ СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело в отношении жителя Перми, подозреваемого убийстве малолетней дочери (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщают в пресс-службе регионального следкома, 3 января местный житель остался дома с маленькой дочерью 2019 года рождения. Пока жена и старшая дочь ушли в гости, мужчина утопил ребенка в ведре с водой.

По ходатайству следователя суд постановил заключить подозреваемого под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотив преступления и все его обстоятельства, собирают доказательства. Расследование уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел и находится на особом контроле руководителя следственного управления регионального СК по Пермскому краю Дениса Головкина.