«Парма» начала год с победы

В Саратове, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» обыграла «Автодор». Основное время матча закончилось вничью 84-84, и все решилось в овертайме. За секунду до истечения дополнительного времени пермский клуб пропустил и стал проигрывать два очка. Но за оставшуюся секунду подопечные Евгения Пашутина сумели забить трехочковый и вырвали победу со счетом 95:94.

Самым результативным игроком поединка в составе победителей стал новичок «Пармы» Айзея Риз, набравший 19 очков. Павел Антипов набрал 17 баллов.

Пермский клуб остался в турнирной таблице на седьмом месте. В следующем туре «Парма» сыграет дома с казанским УНИКСом. Встреча состоится 8 января.