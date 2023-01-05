Гидрометцентр прогнозирует в ряде регионов морозы от 15 до 53 градусов

В европейской части России в ближайшие дни прогнозируются морозы до 34–47°С, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48–53°С.

Он рассказал ТАСС, что с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе похолодает до 30–37°С мороза, в Коми до 30–39°С, в Карелии до 26°С, в Вологодской области до 33°С, в Санкт-Петербурге до 23–25°С. В Свердловской области прогнозируется до 34°С мороза, в Челябинской области до 33–34°С, в Курганской области до 25–30°С, примерно столько же в Тюменской области, а в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — до 45–47°С мороза.

Господин Вильфанд уточнил, что в регионах Уральского федерального округа с сегодняшнего дня, 5 января, ожидается температура на 11–20°С ниже нормы. В регионах Северо-Западного федерального округа температура будет ниже климатической нормы на 8–19°С, в Южном федеральном округе — на 7–11°С.

По прогнозу Гидрометцентра, с 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21°С, в Астраханской области до 17–19°С, в Ростовской области до 15–17°С.

В Москве 5 января прогнозируется –4...–6°С (в Подмосковье –3...–8°С), облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Завтра, 6 января, резко похолодает до –19...–21°С (по области –18...–23°С), будет преимущественно без осадков.

Лаура Кеффер