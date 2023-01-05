Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гидрометцентр прогнозирует в ряде регионов морозы от 15 до 53 градусов

В европейской части России в ближайшие дни прогнозируются морозы до 34–47°С, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в Якутии, Магаданской области и на Чукотке температура будет достигать минус 48–53°С.

Он рассказал ТАСС, что с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе похолодает до 30–37°С мороза, в Коми до 30–39°С, в Карелии до 26°С, в Вологодской области до 33°С, в Санкт-Петербурге до 23–25°С. В Свердловской области прогнозируется до 34°С мороза, в Челябинской области до 33–34°С, в Курганской области до 25–30°С, примерно столько же в Тюменской области, а в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах — до 45–47°С мороза.

Господин Вильфанд уточнил, что в регионах Уральского федерального округа с сегодняшнего дня, 5 января, ожидается температура на 11–20°С ниже нормы. В регионах Северо-Западного федерального округа температура будет ниже климатической нормы на 8–19°С, в Южном федеральном округе — на 7–11°С.

По прогнозу Гидрометцентра, с 7 по 9 января в Вологодской области будут морозы до 20–21°С, в Астраханской области до 17–19°С, в Ростовской области до 15–17°С.

В Москве 5 января прогнозируется –4...–6°С (в Подмосковье –3...–8°С), облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица. Завтра, 6 января, резко похолодает до –19...–21°С (по области –18...–23°С), будет преимущественно без осадков.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...