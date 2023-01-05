МИД Ирана вызвал посла Франции из-за конкурса карикатур в Charlie Hebdo

МИД Ирана вчера, 4 января, вызвал посла Франции в Тегеране из-за публикации во французском журнале Charlie Hebdo. Причиной стал объявленный изданием конкурс карикатур на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, сообщает местное агентство Tasnim.

Иранское министерство заявило, что «такой оскорбительный шаг не останется без ответа». «Мы не позволим правительству Франции переступить черту. Они определенно выбрали неправильный путь. Мы уже включили этот журнал в санкционный список»,— сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

В декабре внешнеполитическое ведомство Ирана ввело санкции в отношении десятков официальных лиц и организаций Евросоюза и Великобритании. Причиной назвали якобы оказываемую ими поддержку беспорядков в Иране. Под санкции попал в том числе Charlie Hebdo Али Хаменеи еще в 2020 году возмущался поддержкой президентом Франции Эмманюэлем Макроном карикатур на пророка Мухаммеда. Верховный лидер Ирана называл это «идиотской акцией».

Лаура Кеффер