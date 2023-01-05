Банкам в Казахстане разрешили разово вывезти наличные рубли

Правительство Казахстана разрешило банкам разово вывезти из республики наличные рубли для их конвертации в безнал и пополнения корреспондентских счетов. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Казахстана вчера, 4 января. Постановление правительства вступило в силу со дня подписания и будет действовать в течение 60 календарных дней.

В Нацбанке уточнили, что казахстанские банки «располагают различными каналами (инструментами) для проведения безналичных платежей и переводов денег с использованием банковских счетов, платежных карточек, а также электронных кошельков». По мнению регулятора, это «позволяет минимизировать риски по накоплению наличных российских рублей».

В марте 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности. Среди прочего, документ вводил запрет на вывоз из республики иностранной валюты на сумму более $10 тыс. В конце июля власти республики разрешили банкам вывезти наличные российские рубли, разрешение действовало до 31 августа.

Лаура Кеффер