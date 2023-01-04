В Абрау-Дюрсо обустроят пять экотроп длиной 50 километров

Компания «Абрау-Дюрсо» в 2023 году оборудует пять экологических троп для прогулок общей длиной 50 км, а также откроет специализированное детское пространство. Об этом ТАСС сообщил замглавы Кубани Александр Руппель.

«Экологические тропы в окрестностях села Абрау-Дюрсо позволят увидеть своими глазами легендарное озеро, а прилегающий реликтовый лес — укрепить здоровье. Маршруты будут оснащены современной навигацией по пути следования. Пройти их возможно самостоятельно либо в сопровождении квалифицированного гида Центра туризма "Абрау-Дюрсо"»,— рассказал Александр Руппель.

Маргарита Синкевич

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