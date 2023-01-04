Горнолыжные курорты Сочи сократили продажу ски-пассов

Сочинские горнолыжные курорты ограничили продажу ски-пассов в связи с отсутствием снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Продажи ски-пассов в кассах и на сайте курортов закрыты предварительно до 9 января. Доступны в основном узкие и сложные трассы, поэтому кататься рекомендуется только уверенным райдерам, а вот катание с детьми пока стоит отложить.

На «Альпике» продают 500 ски-пассов в день. Там открыта лишь одна трасса и детский склон на 2256 метров.

В «Красной Поляне» открыта зона Цирка. Попасть на склон могут гости, проживающие на территории курорта (ски-пасс можно приобрести на ресепшен), а также тот, кто уже записан на занятие с инструктором. Такие же правила действуют в «Розе Хутор». При этом на продажу ски-пассов на ресепшен отеля введен лимит, который к утру часто оказывается исчерпан. Кроме того, трассы доступны для тех, кто имеет сезонный/годовой ски-пасс.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram