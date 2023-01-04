Полиция Латвии сообщила о вызове в российское посольство из-за подозрительной посылки

Представитель госполиции Латвии Симона Гравите сообщила о вызове в посольство РФ в Риге, куда, возможно, пришла подозрительная посылка с неизвестным веществом. В российской дипмиссии «РИА Новости» сообщили, что пока комментариев нет.

«Сегодня в 13:54 (14:54 мск) получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка»,— заявила госпожа Гравите в эфире Латвийского радио. Звонок также поступил в государственную пожарно-спасательную службу, отмечает радио.

Мария Федотова