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Коммерсантъ FM
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Полиция Латвии сообщила о вызове в российское посольство из-за подозрительной посылки

Представитель госполиции Латвии Симона Гравите сообщила о вызове в посольство РФ в Риге, куда, возможно, пришла подозрительная посылка с неизвестным веществом. В российской дипмиссии «РИА Новости» сообщили, что пока комментариев нет.

«Сегодня в 13:54 (14:54 мск) получен вызов в связи с тем, что посольство России, возможно, получило подозрительную посылку, где находится вещество неизвестного происхождения. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и других оперативных служб, выполняется проверка»,— заявила госпожа Гравите в эфире Латвийского радио. Звонок также поступил в государственную пожарно-спасательную службу, отмечает радио.

Мария Федотова

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