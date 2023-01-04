Президент Румынии призвал Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть недавно принятый закон о национальных меньшинствах. Во время телефонного разговора господин Йоханнис заявил, что этот закон вызвал обеспокоенность румынской общины на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клаус Йоханнис

Фото: Ints Kalnins / Reuters Клаус Йоханнис

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Президент Румынии много говорил о недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал обеспокоенность и недовольство румынских властей и представителей румынской общины на Украине. Президент Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем»,— сообщается на сайте президента Румынии по итогам переговоров. Лидеры двух стран договорились, что в ближайшее время министры иностранных дел проведут обсуждения относительно двустороннего решения упомянутого вопроса.

«Что касается вопросов, связанных с румынским меньшинством, президент Владимир Зеленский выразил полную готовность к поиску решений, чтобы румынская община на Украине зеркально пользовалась теми же правами, которыми пользуется украинская община в Румынии»,— сообщает сайт президента Румынии.

«Вместе с Клаусом Йоханнисом мы договорились о шагах по дальнейшему развитию украинско-румынского сотрудничества, прежде всего в оборонной сфере… Мы обсудили формулу мира и вопросы двусторонней повестки дня»,— сообщил в Telegram-канале по итогам переговоров господин Зеленский.

Президент Украины подписал закон о национальных меньшинствах 30 декабря. Согласно тексту законопроекта, выдержку из которого приводит ТАСС, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию, свободу общественных объединений и мирных собраний, свободу выражения взглядов и убеждений, мысли, слова, совести и религии, участие в политической, экономической и социальной жизни, сохранение культурной самобытности.

По данным последней переписи населения Украины, проведенной в 2001 году, на долю представителей национальных меньшинств приходилось 22,18% населения страны. Самой крупной этнической группой были русские, которые составляли 17,3%.

Мария Федотова