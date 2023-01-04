Судья Лоскутова, арестовывавшая Навального, назначена на должность судьи Мосгорсуда

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов РФ. Документ опубликован сегодня, 4 января. Согласно ему, судьей Московского городского суда назначена Анастасия Лоскутова, неоднократно арестовывавшая оппозиционера Алексея Навального.

Госпожа Лоскутова была назначена судьей Симоновского районного суда Москвы соответствующим указом президента от 2014 года.

Мосгорсуд — высший судебный орган города Москвы по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции. В качестве суда первой инстанции рассматривает дела, отнесенные федеральными законами к компетенции судов уровня субъекта РФ. Является апелляционной инстанцией для районных судов города Москвы. Помимо госпожи Лоскутовой указом президента судьями Мосгорсуда назначены Светлана Бекетова, Виталий Белицкий, Евгения Демина, Татьяна Журавлева, Денис Иванов, Артем Кузьмичев, Наталья Максимовских и Антон Москвиченко.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок три года и шесть месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение двух лет и восьми месяцев. 22 марта 2022 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а также по ч. 1 и 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду).

Мария Федотова